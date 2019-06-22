Сборная Франции обыграла Хорватию в матче молодежного чемпионата Европы

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Сборная Франции обыграла Хорватию в матче молодежного чемпионата Европы

Сборная Франции обыграла Хорватию в матче 2-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы.

Победный гол в составе французов забил нападающий "Барселоны" Усман Дембеле.

Франция U21 - Хорватия U21 - 1:0 (1:0)

Гол: Дембеле, 8.

Франция U21: Бернардони, Сарр, Упамекано, Конате, Дагба, Тузар, Нтшам (Ауар, 65), Рейне-Аделаида (Гендузи, 73), Иконе, Дембеле, Тюрам (Дель Кастильо, 65).

Хорватия U21: Посавец, Соса, Катич, Уремович, Боревкович, Влашич, Моро, Иванушец (Халилович, 86), Шуньич, Мурич (Брекало, 63), Яколиш (Куленович, 56).

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