Сборная Франции определилась с заменой для травмированного Бензема

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Сборная Франции определилась с заменой для травмированного Бензема

Фото твиттер сборной Франции

Нападающий "Милана" Оливье Жиру получил вызов в сборную Франции на мартовские матчи.

35-летний футболист заменил в заявке "трёхцветных" форварда "Реала" Карима Бензема, который выбыл из строя из-за травмы.

Жиру сыграл за национальную команду 110 матчей, забил 46 голов и сделал 12 ассистов.

Французы проведут товарищеские встречи с Кот-д′Ивуаром (25 марта) и ЮАР (29 марта).

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