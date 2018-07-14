Сборная Франции перед финалом ЧМ-2018 тренировалась в полном составе

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Сборная Франции перед финалом ЧМ-2018 тренировалась в полном составе

Сборная Франции перед финалом ЧМ-2018 тренировалась в полном составе.

Все футболисты "трёхцветных" работали без ограничений на занятии, которое прошло в "Лужниках".

Напомним, что финальный матч Франция - Хорватия состоится в воскресенье в 18:00 мск. 

Не пропустите: Тренировку сборной Хорватии пропустил только один игрок. | http://soccernews.ru

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