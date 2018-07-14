Сборная Франции перед финалом ЧМ-2018 тренировалась в полном составе.

Все футболисты "трёхцветных" работали без ограничений на занятии, которое прошло в "Лужниках".

Напомним, что финальный матч Франция - Хорватия состоится в воскресенье в 18:00 мск.

Не пропустите: Тренировку сборной Хорватии пропустил только один игрок. | http://soccernews.ru