Сборная Франции победила "Спартак" в товарищеском матче

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Сборная Франции победила "Спартак" в товарищеском матче

Сборная Франции в товарищеском матче добилась победы над молодежным составом "Спартака" (U-19).

Этот поединок длился 60 минут и в нем приняли участие запасные футболисты французской национальной команды.

"Спартак" U-19 - Франция - 2:3

Голы: Игнатов, Прошляков -  Жиру, Фекир, Матюиди

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