Сборная Франции побила собственный рекорд результативности

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Сборная Франции побила собственный рекорд результативности

Фото твиттер сборной Франции

Сборная Франции забила в 19-м матче подряд, что стало новым рекордом.

Как сообщает Opta, это самая длинная результативная серия команды в истории.

Напомним, что "трёхцветные" победили Кот-д'Ивуар в товарищеской встрече со счётом 2:1.

В 19 играх французы отличились 42 раза, в среднем по 2,2 гола за матч.

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