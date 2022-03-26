Сборная Франции побила собственный рекорд результативности
Сборная Франции забила в 19-м матче подряд, что стало новым рекордом.
Как сообщает Opta, это самая длинная результативная серия команды в истории.
Напомним, что "трёхцветные" победили Кот-д'Ивуар в товарищеской встрече со счётом 2:1.
В 19 играх французы отличились 42 раза, в среднем по 2,2 гола за матч.
Не пропустите: Сборная Италии впервые в истории пропустит два чемпионата мира подряд. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Синиша Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии
-
"Ньюкасл" нацелился на голкипера "Лацио"
-
ЦСКА всухую обыграл "Нижний Новгород" в товарищеском матче
-
Аргентина не проигрывает более 12 лет в матчах с голами Месси
-
"Рубин" потерял пятого легионера за март
-
Защитник "Спартака" Рассказов в январе отказал итальянскому клубу
-
Сафонов ярко высказался об утраченном потенциале "Краснодара"
-
Ди Мария намекнул на завершение карьеры в сборной Аргентины
-
В Италии сообщают о четырёх кандидатах на замену Манчини в сборной
-
Холанд взял паузу в переговорах с "Манчестер Сити" из-за "Реала"
-
Месси: "После ЧМ-2022 мне придётся многое переосмыслить"
-
Санкции помешали "Челси" усилиться американским вратарём
-
Лапорта считает, что "Барселона" вернулась в чемпионскую гонку в Ла Лиге
-
Сборная Франции побила собственный рекорд результативности
-
Агент Бэйла ярко высказался о положении Гарета в "Реале"
-
Месси прервал 7-матчевую безголевую серию
-
Хавбек "Динамо" Гагнидзе ушёл в польский клуб
-
Три клуба поспорят за Верратти
-
Хави хочет сохранить Дембеле в "Барселоне"
-
Моуринью намерен летом перестроить полузащиту "Ромы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13