Сборная Франции потеряла основного игрока из-за ковида перед финалом Лиги Наций

Теги францияиспанияювентусадриан рабьокоронавирус

Сборная Франции потеряла основного игрока из-за ковида перед финалом Лиги Наций

Фото инстаграм Адриана Рабьо

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо не поможет сборной Франции в ближайшем матче.

26-летний хавбек пропустит финал Лиги Наций против Испании из-за коронавируса.

Сейчас футболист находится на карантине под наблюдением медицинского штаба.

Финал Лиги Наций состоится 10 октября в Милане в 21:45 по московскому времени.

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