Сборная Франции потеряла основного игрока из-за ковида перед финалом Лиги Наций
Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо не поможет сборной Франции в ближайшем матче.
26-летний хавбек пропустит финал Лиги Наций против Испании из-за коронавируса.
Сейчас футболист находится на карантине под наблюдением медицинского штаба.
Финал Лиги Наций состоится 10 октября в Милане в 21:45 по московскому времени.
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|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
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|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
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|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
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|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4