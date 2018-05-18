Сборная Франции представила классный ролик к Чемпионату Мира-2018
Сборная Франции выпустила видеоролик, который посвящен Чемпионату Мира-2018.
Видео: проморолик французов.
Un pays. Un peuple. Une équipe. Tous ensemble nous serons #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hw09ToNvQj— Equipe de France (@equipedefrance) 17 мая 2018 г.
Напомним, что Франция в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, Москва, "Лужники").
Не пропустите: Гризманн, Погба и Дембеле включены в заявку сборной Франции на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0