Сборная Франции представила классный ролик к Чемпионату Мира-2018

Сборная Франции выпустила видеоролик, который посвящен Чемпионату Мира-2018.

Видео: проморолик французов.

Un pays. Un peuple. Une équipe. Tous ensemble nous serons #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hw09ToNvQj — Equipe de France (@equipedefrance) 17 мая 2018 г.

Напомним, что Франция в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, Москва, "Лужники").

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