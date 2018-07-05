Сборная Франции прибыла в Нижний Новгород на матч с Уругваем: опубликованы фото

Сборная Франции прилетела в Нижний Новгород, чтобы провести матч 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Уругвая, сообщает официальный твиттер ЧМ.

Поединок Уругвай - Франция состоится 6 июля.

В полуфинале победитель этой встречи сыграет с победителем четвертьфинала Бразилия - Бельгия.

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