Сборная Франции прибыла в Нижний Новгород на матч с Уругваем: опубликованы фото

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Сборная Франции прибыла в Нижний Новгород на матч с Уругваем: опубликованы фото

Сборная Франции прилетела в Нижний Новгород, чтобы провести матч 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Уругвая, сообщает официальный твиттер ЧМ.

Поединок Уругвай - Франция состоится 6 июля.

В полуфинале победитель этой встречи сыграет с победителем четвертьфинала Бразилия - Бельгия.

Не пропустите: Тренер сборной Бельгии рассказал о планах команды на матч с Бразилией. | http://soccernews.ru

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