Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург, где 10 июля состоится полуфинальный матч Чемпионата Мира. Соперником "синих" будет команда Бельгии.

Судя из видео, опубликованного в официальном твиттере "синих", футболисты дружины Дидье Дешама пребывают в хорошем расположении духа.

Les Bleus sont arrivés à Saint-Pétersbourg ! Faites le voyage depuis Istra avec eux ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wnRD3XdxBV — Equipe de France (@equipedefrance) 9 июля 2018 г.

Не пропустите! Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна | http://soccernews.ru