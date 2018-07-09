Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург

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Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург

Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург, где 10 июля состоится полуфинальный матч Чемпионата Мира. Соперником "синих" будет команда Бельгии.

Судя из видео, опубликованного в официальном твиттере "синих", футболисты дружины Дидье Дешама пребывают в хорошем расположении духа.

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