Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург
Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург, где 10 июля состоится полуфинальный матч Чемпионата Мира. Соперником "синих" будет команда Бельгии.
Судя из видео, опубликованного в официальном твиттере "синих", футболисты дружины Дидье Дешама пребывают в хорошем расположении духа.
Les Bleus sont arrivés à Saint-Pétersbourg ! Faites le voyage depuis Istra avec eux ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wnRD3XdxBV— Equipe de France (@equipedefrance) 9 июля 2018 г.
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