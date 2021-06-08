Сборная Франции - приоритет для Зидана
Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан определился со своим будущим.
Как сообщает Libertad Digital, Зидан намерен стать тренером сборной Франции. Отмечается, что ради национальной команды он готов не работать весь следующий сезон.
Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год.
Под его руководством клуб завоевал 11 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.
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