Сборная Франции проведёт ещё один контрольный матч с дублем "Спартака", сообщает официальный твиттер клуба.

"Трёхцветные" сыграют со второй командой "красно-белых" в пятницу, 22 июня.

Напомним, что это не первый подобный матч - вчера французы взяли верх над дублем "Спартака" со счётом 3:2. | http://soccernews.ru