Сборная Франции проведёт ещё один контрольный матч с дублем "Спартака"

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Сборная Франции проведёт ещё один контрольный матч с дублем "Спартака"

Сборная Франции проведёт ещё один контрольный матч с дублем "Спартака", сообщает официальный твиттер клуба.

"Трёхцветные" сыграют со второй командой "красно-белых" в пятницу, 22 июня.

Напомним, что это не первый подобный матч - вчера французы взяли верх над дублем "Спартака" со счётом 3:2. | http://soccernews.ru

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