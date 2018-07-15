Сборная Франции провела тренировку перед финалом ЧМ-2018: фото

Сборная Франции готовится к финалу Чемпионата Мира-2018 и провела заключительную тренировку.

Напомним, что в решающем матче за трофей французы сыграют со сборной Хорватии. Матч состоится сегодня, 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 18:00 мск.

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