Сборная Франции разобралась с Боливией
В рамках товарищеской игры сборная Франции одержала победу над Боливией.
Франция - Боливия 2:0
Голы: Лемар, 5 - 1:0, Гризманн, 43 - 2:0
Франция: Ареоля, Умтити (Зума, 89), Динь (Менди, 79), Павар (Дюбуа, 46), Варан, Лемар (Коман, 66), Погба, Ндомбеле (Матюиди, 66), Товен, Мбаппе (Бен-Йеддер, 46), Гризманн.
Боливия: Лампе, Бехарано (Торрес, 85), Акин, Бехарано, Сааведра (Фернандес, 66), Галиндо (Сауседо, 46), Джузино (Карраско, 89), Хустиниано, Чумасеро (Вайяр, 81), Кастро (Вака, 73), Морено.
Предупреждение: Джузино (29).
Напомним, что 8 июня Францию ожидает матч с Турцией в рамках отбора к Евро-2020, а 11 июня французы сыграют против Андорры.
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