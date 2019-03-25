Сборная Франции сыграет против Исландии в специальной форме

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Сборная Франции сыграет против Исландии в специальной форме

Сборная Франции выйдет на матч с Исландией, который пройдет сегодня, 25 марта, в специальных футболках.

Игроки национальной команды наденут специальную униформу в честь столетия Федерации футбола Франции.

Матч состоится на стадионе "Стад де Франс". Начало - в 22:45 (мск). 

Федерация футбола Франции образована 7 апреля 1919 года путём преобразованием Французского межсоюзного комитета спорта.

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