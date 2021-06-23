Сборная Франции сыграла вничью с Португалией, Германия и Венгрия победителя не выявили
Фото: твиттер УЕФА
В заключительном туре групповой стадии Евро-2020 сборная Франции сыграла вничью с Португалией, а Германия - с Венгрией.
Таким образом, Франция (5) и Германия (4) вышли в плей-офф с 1-го и 2-го места, а Португалия (4) - с 3-го.
Германия - Венгрия 2:2
Голы: Салаи, 11 - 0:1, Хавертц, 66 - 1:1, Шафер, 68 - 1:2, Горетцка, 84 - 2:2
Германия: Нойер, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер (Фолланд, 82), Гозенс (Мусиала, 82), Киммих, Гюндоган (Горетцка, 58), Хавертц (Вернер, 67), Кроос, Сане, Гнабри (Мюллер, 67).
Венгрия: Гулачи, Салаи, Ботка, Орбан, Него, Шафер, Кляйнхайслер, Шаллаи (Шен, 75), Надь, Фиола (Николич, 88), Салаи (Варга, 82).
Португалия - Франция 2:2
Голы: Роналду (пен), 30 - 1:0, Бензема (пен), 45 - 1:1, Бензема, 47 - 1:2, Роналду (пен), 60 - 2:2
Португалия: Руй Патрисиу, Семеду (Диогу Далот, 79), Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Моутинью (Рубен Невеш, 73), Саншеш, Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Данилу Перейра (Пальинья, 46), Диогу Жота, Роналду.
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Люка Эрнандес (Динь, 46; Рабьо, 52), Кимпембе, Погба, Канте, Толиссо (Коман, 66), Бензема, Гризманн, Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1