Сборная Франции сыграла вничью с Португалией, Германия и Венгрия победителя не выявили

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Сборная Франции сыграла вничью с Португалией, Германия и Венгрия победителя не выявилиФото: твиттер УЕФА

В заключительном туре групповой стадии Евро-2020 сборная Франции сыграла вничью с Португалией, а Германия - с Венгрией.

Таким образом, Франция (5) и Германия (4) вышли в плей-офф с 1-го и 2-го места, а Португалия (4) - с 3-го.

Германия - Венгрия 2:2

Голы: Салаи, 11 - 0:1, Хавертц, 66 - 1:1, Шафер, 68 - 1:2, Горетцка, 84 - 2:2

Германия: Нойер, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер (Фолланд, 82), Гозенс (Мусиала, 82), Киммих, Гюндоган (Горетцка, 58), Хавертц (Вернер, 67), Кроос, Сане, Гнабри (Мюллер, 67).

Венгрия: Гулачи, Салаи, Ботка, Орбан, Него, Шафер, Кляйнхайслер, Шаллаи (Шен, 75), Надь, Фиола (Николич, 88), Салаи (Варга, 82).    


Португалия - Франция 2:2

Голы: Роналду (пен), 30 - 1:0, Бензема (пен), 45 - 1:1, Бензема, 47 - 1:2, Роналду (пен), 60 - 2:2

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду (Диогу Далот, 79), Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Моутинью (Рубен Невеш, 73), Саншеш, Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Данилу Перейра (Пальинья, 46), Диогу Жота, Роналду.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Люка Эрнандес (Динь, 46; Рабьо, 52), Кимпембе, Погба, Канте, Толиссо (Коман, 66), Бензема, Гризманн, Мбаппе.

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