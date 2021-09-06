Сборная Франции теряет Комана

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Сборная Франции теряет КоманаФото: инстаграм Комана/Автор неизвестен

Хавбек мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман не примет участия в матче шестого тура квалификации к чемпионату мира 2022 года против команды Финляндии, сообщает пресс-служба национальной команды.

В прошлой игре против сборной Украины (1:1) французский вингер травмировал икроножную мышцу, именно поэтому футболист был вынужден отправиться в расположении клуба.

Напомним, что игра Франция — Финляндия пройдет во вторник, 7 сентября. Начало матча запланировано в 21.45 по московскому времени.

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