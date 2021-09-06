Сборная Франции теряет Комана
Фото: инстаграм Комана/Автор неизвестен
Хавбек мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман не примет участия в матче шестого тура квалификации к чемпионату мира 2022 года против команды Финляндии, сообщает пресс-служба национальной команды.
В прошлой игре против сборной Украины (1:1) французский вингер травмировал икроножную мышцу, именно поэтому футболист был вынужден отправиться в расположении клуба.
Напомним, что игра Франция — Финляндия пройдет во вторник, 7 сентября. Начало матча запланировано в 21.45 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20