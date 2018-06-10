Сборная Франции теряет Жиру

Сборная Франции из-за травмы потеряла нападающего Оливье Жиру.

31-летний футболист получил повреждение головы в товарищеском матче с США в результате столкновения с Мэттом Миазгой.

Напомним, что "трёхцветные" стартуют на ЧМ-2018 поединком с Австралией, который состоится 16 июня. | http://soccernews.ru