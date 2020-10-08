Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче

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Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче

В рамках товарищеской игры сборная Франции разгромила Украину.

Франция - Украина 7:1

Голы: Камавинга, 9 - 1:0, Жиру, 24 - 2:0, Жиру, 34 - 3:0, Миколенко (аг), 39 - 4:0, Цыганков, 53 - 4:1, Толиссо, 65 - 5:1, Мбаппе, 82 - 6:1, Гризманн, 89 - 7:1

Франция: Манданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга (Погба, 60), Ауар (Гризманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Украина: Бущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский (Цыганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46).

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Главные новости дня: 7 октября

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