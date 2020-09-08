Сборная Франции уверенно обыграла Хорватию в Лиге наций
Сборная Франции обыграла Хорватию в матче второго тура группы 3 дивизиона А Лиги наций.
В составе победителей голами отметились форварды Антуан Гризманн и Оливье Жиру, защитник Дайот Упамекано. У хорватов голы забили защитник Деян Ловрен и хавбек Йосип Брекало.
Франция - Хорватия - 4:2 (2:1)
Голы: Ловрен, 17 - 0:1, Гризманн, 43 - 1:1, Ливакович, 45+1 (в свои ворота) - 2:1, Брекало, 55 - 2:2, Упамекано, 65 - 3:2. Жиру, 77 (с пенальти) - 4:2.
Франция: Ллорис, Эрнандез, Лангле, Упамекано, Менди, Сиссоко, Н`Зонзи, Канте (Камавинга, 63), Гризманн (Фекир, 78), Бен Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк, Уремович (Вида, 57), Ковачич, Брозович, Влашич, Перишич (Пашалич, 66), Крамарич, Ребич (Брекало, 46).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4