Сборная Франции уверенно обыграла Хорватию в Лиге наций

Сборная Франции обыграла Хорватию в матче второго тура группы 3 дивизиона А Лиги наций.

В составе победителей голами отметились форварды Антуан Гризманн и Оливье Жиру, защитник Дайот Упамекано. У хорватов голы забили защитник Деян Ловрен и хавбек Йосип Брекало.

Франция - Хорватия - 4:2 (2:1)

Голы: Ловрен, 17 - 0:1, Гризманн, 43 - 1:1, Ливакович, 45+1 (в свои ворота) - 2:1, Брекало, 55 - 2:2, Упамекано, 65 - 3:2. Жиру, 77 (с пенальти) - 4:2.

Франция: Ллорис, Эрнандез, Лангле, Упамекано, Менди, Сиссоко, Н`Зонзи, Канте (Камавинга, 63), Гризманн (Фекир, 78), Бен Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк, Уремович (Вида, 57), Ковачич, Брозович, Влашич, Перишич (Пашалич, 66), Крамарич, Ребич (Брекало, 46).

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