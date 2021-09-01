Сборная Франции в меньшинстве сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

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Сборная Франции в меньшинстве сыграла вничью с Боснией и ГерцеговинойФото: твиттер сборной Франции

В рамках 4-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Франции не смогла обыграть Боснию и Герцеговину.

Франция - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Джеко, 36 - 0:1, Гризманн, 39 - 1:1

Франция: Льорис, Кимпембе, Кунде, Динь, Варан, Лемар (Тчуамени, 46), Погба, Верету (Дюбуа, 54), Гризманн (Коман, 76), Бензема (Марсьяль, 76), Мбаппе (Диаби, 90).

Босния и Герцеговина: Шехич, Сушич (Ципетич, 64), Колашинац (Чивич, 54), Саничанин, Хаджикадунич, Пьянич, Цимирот (Лончар, 72), Хаджиахметович, Ахмедходжич, Джеко, Демирович (Превляк, 72).

Удаление: Кунде (51).

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