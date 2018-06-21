Сборная Франции в последний раз пропускала гол от южноамериканской команды на ЧМ 32 года назад

Сборная Франции в последний раз пропускала гол от южноамериканской команды в матче Чемпионата Мира 32 года назад.

Так, "сухая" серия "трехцветных" в противостояниях с представителями КОНМЕБОЛ в рамках ЧМ насчитывает уже семь матчей. Последней, кому удавалось поразить ворота французов, была сборная Бразилии. Случилось это на мундиале 1986-го года.

Напомним, сегодня сборная Франции обыграла Перу. | soccernews.ru