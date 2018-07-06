Сборная Франции в шестой раз сыграет в полуфинале ЧМ, больше выходов в эту стадию только у четырёх команд

В рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Франции обыграла Уругвай и пробилась в следующую стадию турнира.

Как сообщает Opta, "трёхцветные" в шестой раз в истории попали в квартет лучших команд мирового первенства.

Французы стали четвёртой сборной, которой удалось добиться такого показателя. Впереди них расположились Италия (7 полуфиналов), Бразилия (8) и Германия (12).

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