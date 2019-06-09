Сборная Франции впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот

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Сборная Франции впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот

Турция обыграла сборную Франции (0:2) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Стоит отметить, что французская команда впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот противника. За весь матч было всего 4 попытки забить гол.

Напомним, что Франция во главе с Дидье Дешамом являются действующими чемпионами мира. 

Сборная Турции, имея в активе 9 очков, занимает первое место в группе H. Франция осталась с 6 очками и расположилась на второй строчке.

Не пропустите:  Турция в домашнем матче обыграла Францию| http://soccernews.ru
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