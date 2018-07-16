Сборная Франции выехала из аэропорта на Елисейские поля

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Сборная Франции выехала из аэропорта на Елисейские поляСборная Франции выехала из аэропорта в Париже на Елисейские поля, где состоится главное чествование их как чемпионов мира.

Смотрите видео с высадкой сборной Франции в аэропорту Парижа. | soccernews.ru

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