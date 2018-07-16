Сборная Франции высадилась в аэропорту Парижа

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Сборная Франции высадилась в аэропорту ПарижаСборная Франции в полном составе уже высадилась в аэропорту Парижа. Сегодняшним вечером "трехцветные" продолжат отмечать свою победу на ЧМ - теперь уже с болельщиками на родине.

Напомним, в Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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