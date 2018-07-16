Сборная Франции высадилась в аэропорту Парижа

Сборная Франции в полном составе уже высадилась в аэропорту Парижа. Сегодняшним вечером "трехцветные" продолжат отмечать свою победу на ЧМ - теперь уже с болельщиками на родине.

Les champions du monde avec Lloris en tête sont arrivés à Paris pic.twitter.com/PvHyqfxOFX — BFMTV (@BFMTV) 16 июля 2018 г.

Les Bleus se lâchent sur le podium à leur sortie de l'avion pic.twitter.com/OrxCOw3bVo — BFMTV (@BFMTV) 16 июля 2018 г.

Напомним, в Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018. | soccernews.ru