Сборная Франции заменила травмированного Погба на хавбека "Ромы"
RMC Sport сообщает об изменениях в заявке сборной Франции на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
По информации источника, из состава "трёхцветных" выбыл получивший травму полузащитник Поль Погба.
Заменил хавбека "красных дьяволов" Жордан Верету из "Ромы", который только в сентябре дебютировал за национальную команду.
Французы 13 ноября примут Казахстан, а 16 ноября сыграют на выезде с Финляндией.
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