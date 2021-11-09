Сборная Франции заменила травмированного Погба на хавбека "Ромы"

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Сборная Франции заменила травмированного Погба на хавбека "Ромы"

Фото инстаграм Жордана Верету

RMC Sport сообщает об изменениях в заявке сборной Франции на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

По информации источника, из состава "трёхцветных" выбыл получивший травму полузащитник Поль Погба.

Заменил хавбека "красных дьяволов" Жордан Верету из "Ромы", который только в сентябре дебютировал за национальную команду.

Французы 13 ноября примут Казахстан, а 16 ноября сыграют на выезде с Финляндией.

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