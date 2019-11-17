Сборная Франции завоевала бронзовые медали юношеского чемпионата мира

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Сборная Франции завоевала бронзовые медали юношеского чемпионата мира

Сборная Франции в матче за третье место юношеского чемпионата мира до лета лет обыграла команду Нидерландов и стала обладателем бронзовых медалей.

Победу французам принес Мюинга, который оформил хет-трик. В составе голландцев отличился Мохамед Табуни.

Нидерланды (U-17) — Франция (U-17) — 1:3 (1:1)
Голы: Табуни, 15 - 1:0, Мюинга, 22 - 1:1, Мюинга, 54 - 1:2, Мюинга - 62 - 1:3.

Золотые медали в финальном поединке разыграют сборные Бразилии и Мексики.

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