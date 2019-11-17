Сборная Франции завоевала бронзовые медали юношеского чемпионата мира
Сборная Франции в матче за третье место юношеского чемпионата мира до лета лет обыграла команду Нидерландов и стала обладателем бронзовых медалей.
Победу французам принес Мюинга, который оформил хет-трик. В составе голландцев отличился Мохамед Табуни.
Нидерланды (U-17) — Франция (U-17) — 1:3 (1:1)
Голы: Табуни, 15 - 1:0, Мюинга, 22 - 1:1, Мюинга, 54 - 1:2, Мюинга - 62 - 1:3.
Золотые медали в финальном поединке разыграют сборные Бразилии и Мексики.
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|Лилль
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|19
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|Монпелье
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|19
|7
|Бордо
|13
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
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|Тулуза
|13
|12
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