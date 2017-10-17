Сборная Франция проведёт товарищеский матч с Уэльсом
Официальный твиттер сборной Франции сообщает, что "трёхцветные" проведут товарищеский матч с национальной командой Уэльса.
Контрольный поединок состоится 10 ноября в Париже на стадионе "Стад де Франс".
Стоит отметить, что Франция напрямую пробилась в финальную часть ЧМ-2018, а Уэльс не сумел квалифицироваться на мундиаль.
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