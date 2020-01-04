Сборная Ганы осталась без главного тренера

Футбольная ассоциация Ганы приняла решение отправить в отставку главного тренера национальной сборной Джеймса Квеси Аппиа.

59-летний специалист возглавлял "чёрных звёзд" с апреля 2017 года. Он работал с командой во второй раз в карьере. Срок его первой каденции - 2012-2014 годы.

Напомним, что ганцы неудачно выступили на Кубке Африки-2019, проиграв в 1/8 финала турнира Тунису.

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