Сборная Германии нанесла более 30 ударов, чтобы забить первый гол на ЧМ-2018

Сборная Германии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Швеции забила свой первый гол на текущем мундиале.

Как сообщает Bleacher Report, для этого "Бундестим" потребовалось 34 удара по воротам соперников.

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