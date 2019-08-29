Сборная Германии назвала состав на матчи отбора Евро-2020 с Нидерландами и Северной Ирландией

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Сборная Германии назвала состав на матчи отбора Евро-2020 с Нидерландами и Северной Ирландией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил список из 22 футболистов, которые получили вызовы в национальную команду для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы—2020 со сборными Нидерландов и Северной Ирландии.

вратари: Бернд Лено ("Арсенал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерман (оба — "РБ Лейпциг"), Нико Шульц ("Боруссия" Дортмунд), Никлас Штарк ("Герта"), Никлас Зюле, Йозуа Киммих (оба - "Бавария"), Джонатан Та ("Байер"), Йонас Хектор ("Кельн") 

полузащитники: Эмре Джан ("Ювентус"), Леон Горецка ("Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Кай Хаверц ("Байер"), Тони Кроос ("Реал"). 

нападающие: Юлиан Брандт, Марко Ройс (оба — "Боруссия" Дортмунд), Серж Гнабри (все — "Бавария"), Лука Вальдшмидт ("Фрайбург"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Матч Германия - Нидерланды состоится 6 сентября. Поединок Северная Ирландия - Германия пройдет 9 сентября.

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