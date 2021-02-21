Сборная Германии не будет увольнять Лева в случае провала на Евро-2020

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер сообщил, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не будет уволен в случае провала национальной команды на Евро-2020.

"Контракт Лева со сборной Германии действует до окончания чемпионата мира 2020 года, и мы хотим выполниь соглашение. На Евро-2020 нашей целью является выход в полуфинал. Мы должны ставить перед собой такие задачи", - приводит слова Келлера Welt am Sonntag.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Германии сыграет в одной группе с командами Венгрии, Португалии и Франции.

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