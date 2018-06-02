Сборная Германии не сумела победить в пяти матчах подряд впервые с 1988 года

Теги германияйоахим лёв

Сборная Германии не сумела победить в пяти матчах подряд впервые с 1988 года

В товарищеском матче сборная Германия уступила национальной команде Австрии со счётом 1:2.

Таким образом, безвыигрышная серия "Бундестим" достигла уже пяти поединков. Ранее подопечные Йоахима Лёва не сумели победить Англию (0:0), Францию (2:2), Испанию (1:1) и Бразилию (0:1).

Как сообщает Gracenote Live, немцы остались без побед в пяти матчах кряду впервые с 1988 года.

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