Сборная Германии обратилась к болельщикам

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Сборная Германии обратилась к болельщикам

Сборная Германии обратилась к болельщикам после позорного вылета с Чемпионата Мира 2018 года.

"Дорогие болельщики! Мы разочарованы также, как и вы! Чемпионат Мира проходит лишь раз в четыре года, и мы вынашивали огромные планы. Нам жаль, что мы не сыграли как подобает чемпионам мира. Каким бы горьким не был вылет, мы его заслужили. Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах. В 2014 году в Рио мы вместе праздновали чемпионство. Но в спорте также есть место поражениям и признанию превосходства соперника. Мы поздравляем Швецию и Мексику с выходом в плей-офф, а Южную Корею - со вчерашней победой. Спасибо России за гостеприимство!" - говорится в заявлении, опубликованном в официальном твиттере "Бундестим".

Напомним, что сборная Германии потерпела два поражения в трёх матчах мундиаля и заняла последнее место в своей группе.

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