Сборная Германии обратилась к "Кардиффу" с просьбой не травмировать ее футболистов

В сборной Германии прокомментировали травму нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане, которую он получил в матче с "Кардиффом".

"Эй, "Кардифф". Просто сообщаем, что летом у нас очень важный турнир. Пожалуйста, не травмируйте наших футболистов. Спасибо" - заявили в сборной.

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