Сборная Германии обратилась к "Кардиффу" с просьбой не травмировать ее футболистов
В сборной Германии прокомментировали травму нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане, которую он получил в матче с "Кардиффом".
"Эй, "Кардифф". Просто сообщаем, что летом у нас очень важный турнир. Пожалуйста, не травмируйте наших футболистов. Спасибо" - заявили в сборной.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|Байер Леверкузен
|20
|34
|3
|Шальке
|20
|34
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|Айнтрахт Франкфурт
|20
|33
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|РБ Лейпциг
|20
|32
|6
|Боруссия Дортмунд
|20
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|7
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|31
|8
|Аугсбург
|20
|28
|9
|Хоффенхайм
|20
|27
|10
|Ганновер 96
|20
|27
|11
|Герта
|20
|26
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|Фрайбург
|20
|24
|13
|Вольфсбург
|20
|23
|14
|Штутгарт
|20
|20
|15
|Майнц 05
|20
|20
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Гамбург
|20
|16
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|Кельн
|20
|13