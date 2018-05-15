Сборная Германии объявила расширенную заявку на Чемпионат Мира
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил расширенную заявку своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.
Вратари: Бернд Лено ("Байер"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп (ПСЖ).
Защитники: Жером Боатенг ("Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия"Менхенгладбах), Йонас Хектор ("Кельн"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Никлас Зюле ("Бавария"), Джонатан Та ("Байер").
Полузащитники: Юлиан Дракслер (ПСЖ), Леон Горецка ("Шальке"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Сами Хедира ("Ювентус"), Тони Кроос ("Реал"), Месут Озил ("Арсенал"), Себастьян Руди ("Бавария").
Нападающие: Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Юлиан Брандт ("Байер"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Томас Мюллер ("Бавария"), Марио Гомес ("Штутгарт"), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Нильс Петерсен ("Фрайбург").
Напомним, ранее свою заявку на Чемпионат Мира объявила Португалия. | soccernews.ru
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|Португалия
|0
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|4
|Испания
|0
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|Группа C
|М
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|2
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|Перу
|0
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|1
|Аргентина
|0
|0
|2
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|0
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|М
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|1
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|0
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|0
|0
|4
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|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
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|4
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|0
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|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
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|0
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|Панама
|0
|0
|4
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|0
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|О
|1
|Колумбия
|0
|0
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|0
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|Польша
|0
|0
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|Сенегал
|0
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