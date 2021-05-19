Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020

Теги чемпионат европыгермания

Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен

Немецкая федерация футбола огласила заявку футбольной сборной на чемпионат Европы 2020.

В состав "бундестим" вернулись Матс Хуммельс и Томас Мюллер.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсел Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле.

Полузащитники/нападающие: Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Масьела, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

Напомним, то сборная Германии попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.

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