Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020

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Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Германии одержала победу над Португалией.

Германия набрала первые три очка и сместила Португалию со второго места в группе.

Португалия - Германия 2:4

Голы: Роналду, 15 - 1:0, Рубен Диаш (аг), 35 - 1:1, Геррейру (аг), 39 - 1:2, Хавертц, 51 - 1:3, Гозенс, 60 - 1:4, Диогу Жота, 67 - 2:4

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Рафа Силва, 58), Бернарду Силва (Саншеш, 46), Бруну Фернандеш (Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83), Роналду.

Германия: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс (Джан, 63), Гозенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Киммих, Хавертц (Горетцка, 73), Кроос, Мюллер, Гнабри.

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