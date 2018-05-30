Сборная Германии осталась без секса на время своего участия в Чемпионате Мира

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Сборная Германии осталась без секса на время своего участия в Чемпионате МираИгроки сборной Германии осталась без секса на время своего участия в предстоящем Чемпионате Мира в России.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, заниматься любовью во время турнира своим подопечным запретил главный тренер "манншафт" Йоахим Лев. Также игрокам немецкой команды не разрешается без ведома своего наставника выходить на связь со своими родными и близкими непосредственно перед матчами.

Напомним, на тренировке сборной Германии произошел конфликт между игроками. | soccernews.ru

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