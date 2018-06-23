Сборная Германии осталась в меньшинстве в матче с Швецией

Сборная Германии осталась в меньшинстве в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Швеции.

На 82-й минуте встречи удаление заработал защитник "Бундестим" Джером Боатенг, получивший вторую жёлтую карточку.

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