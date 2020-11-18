Сборная Германии потерпела самое крупное поражение в официальных матчах

Сборная Германии в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций проиграла команде Испании со счетом 0:6, потерпев самое крупное поражение в своей истории в официальных матчах.

Прежде немцы потерпели самое крупное поражение в матче группового этапа чемпионата мира 1954 года с командой Венгрии (3:8).

Антирекордом для сборной Германии является поражение в товарищеском матче от сборной Англии со счетом 0:9 в 1909 году.

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