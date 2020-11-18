Сборная Германии потерпела самое крупное поражение в официальных матчах
Сборная Германии в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций проиграла команде Испании со счетом 0:6, потерпев самое крупное поражение в своей истории в официальных матчах.
Прежде немцы потерпели самое крупное поражение в матче группового этапа чемпионата мира 1954 года с командой Венгрии (3:8).
Антирекордом для сборной Германии является поражение в товарищеском матче от сборной Англии со счетом 0:9 в 1909 году.
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|Команда
|М
|О
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|32
|76
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20