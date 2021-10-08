Сборная Германии потеряла Нойера
Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.
По сведениям издания, у 35-летнего футболиста выявлено повреждение приводящей мышцы.
В связи с этим немецкий страж ворот не сыграет сегодня с Румынией в рамках квалификации ЧМ-2022.
Ожидается, что в стартовом составе "Бундестим" вместо Нойера выйдет голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.
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|Команда
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20