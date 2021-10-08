Сборная Германии потеряла Нойера

Фото инстаграм Мануэля Нойера

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.

По сведениям издания, у 35-летнего футболиста выявлено повреждение приводящей мышцы.

В связи с этим немецкий страж ворот не сыграет сегодня с Румынией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Ожидается, что в стартовом составе "Бундестим" вместо Нойера выйдет голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

Не пропустите: Флик повторил достижение Лёва в сборной Германии. | http://soccernews.ru