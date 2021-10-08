Сборная Германии потеряла Нойера

Теги германиярумыниябавария мюнхенмануэль нойертравмы

Сборная Германии потеряла Нойера

Фото инстаграм Мануэля Нойера

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.

По сведениям издания, у 35-летнего футболиста выявлено повреждение приводящей мышцы.

В связи с этим немецкий страж ворот не сыграет сегодня с Румынией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Ожидается, что в стартовом составе "Бундестим" вместо Нойера выйдет голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

Не пропустите: Флик повторил достижение Лёва в сборной Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы претенденты на приз Льва Яшина

Названы претенденты на приз Льва Яшина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов