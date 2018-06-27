Сборная Германии повторила свой антирекорд 80-летней давности

Сборная Германии повторила свой антирекорд Чемпионатов Мира 80-летней давности.

Так, "манншафт" впервые с 1938-го года не смогла преодолеть первый раунд мундиаля. Тогда немецкая команда, сыграв в 1/8 финала вничью со швейцарцами, уступила им в переигровке. После этого немцы до ЧМ-2018 неизменно проходили первую стадию турнира.

Напомним, на четырех Чемпионатах Мира подряд действующий чемпион не выходит из группы. | soccernews.ru