Сборная Германии прервала 12-летнюю домашнюю беспроигрышную серию в квалификации Евро
Прервалась потрясающая серия сборной Германии из домашних побед в квалификации чемпионатов Европы.
Накануне "Бундестим" в родных стенах уступила Нидерландам со счётом 2:4.
Это первое с 2007 года домашнее поражение немецкой национальной команды в отборочных турнирах Евро.
Стоит отметить, что 12 лет назад Германия на своём поле разгромно проиграла Чехии со счётом 0:3.
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|Португалия
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|Швеция
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|М
|О
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|СССР
|6
|10
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|Греция
|6
|6
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|Финляндия
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|Группа 4
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|4
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|6
|9
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|2
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|6
|3
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|6
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|Кипр
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|6
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|4
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|6
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|М
|О
|1
|Англия
|6
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|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
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