Сборная Германии прервала 12-летнюю домашнюю беспроигрышную серию в квалификации Евро

Прервалась потрясающая серия сборной Германии из домашних побед в квалификации чемпионатов Европы.

Накануне "Бундестим" в родных стенах уступила Нидерландам со счётом 2:4.

Это первое с 2007 года домашнее поражение немецкой национальной команды в отборочных турнирах Евро.

Стоит отметить, что 12 лет назад Германия на своём поле разгромно проиграла Чехии со счётом 0:3.

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