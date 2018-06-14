Сборная Германии продолжает подготовку к стартовому матчу ЧМ

Сборная Германии продолжает подготовку к стартовому матчу Чемпионату Мира, в котором она в ближайшее воскресенье сыграет против национальной команды Мексики.

Напомним, читатели SoccerNews видят в Германии будущего победителя ЧМ. | soccernews.ru