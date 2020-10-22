Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины

Теги фк нюрнберггерманияукраинаэрик шуранов

Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины

Немецкий футбольный союз намерен натурализовать нападающего "Нюрнберга" и юношеской сборной Украины Эрика Шуранова, сообщает Bild.

По сведениям издания, натурализовать форварда попросил тренер юношеской сборной Германии U19 Кристиан Вернс.

18-летний Шуранов является воспитанником "Нюрнберга". На данный момент он провел один матч за вторую команду "Нюрнберга" и забил один гол. За юношескую сборную Украины U18 сыграл два матча и забил один гол.

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