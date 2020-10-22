Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины
Немецкий футбольный союз намерен натурализовать нападающего "Нюрнберга" и юношеской сборной Украины Эрика Шуранова, сообщает Bild.
По сведениям издания, натурализовать форварда попросил тренер юношеской сборной Германии U19 Кристиан Вернс.
18-летний Шуранов является воспитанником "Нюрнберга". На данный момент он провел один матч за вторую команду "Нюрнберга" и забил один гол. За юношескую сборную Украины U18 сыграл два матча и забил один гол.
Не пропустите: "Реал" проиграл украинской команде впервые за 21 год. | http://soccernews.ru
главное
-
Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
-
Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
Лента новостей
-
Гинер рассказал, почему он не продаст Влашича в "Зенит"
-
Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины
-
Бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел клуб из ОАЭ
-
Адольфо Гайч забил первый гол за ЦСКА
-
"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов
-
"Рома", "Байер" и "Бенфика" победили в Лиге Европы, "Наполи" проиграл
-
"Арсенал" одержал волевую победу над "Рапидом" в Лиге Европы
-
Радимов рассказал о своем конфликте с бывшим фигуристом Плющенко
-
Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прилетел в Москву
-
Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" намерен удержать трансферную цель "Барселоны"
-
Гинер рассказал, почему он никогда не пригласит Месси в ЦСКА
-
Бывший президент "Реала" назвал причину поражений клуба в матчах с "Кадисом" и "Шахтером"
-
Евгений Гинер назвал размер бюджета ЦСКА
-
"Здорово вернуться в игру". Миранчук - о матче "Аталанты" в Лиге Чемпионов
-
Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
-
"Я в ладоши хлопал". Гинер высказался об отъезде Гончаренко после поражения от "Зенита"
-
1
Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину"
-
Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20