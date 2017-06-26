Сборная Германии стала самой бьющей командой группового этапа Кубка Конфедераций, сообщают российские СМИ.

В среднем за матч подопечные Йоахима Лёва наносили по воротам соперника 14,7 ударов.

Напомним, что немцы выиграли свою группу, набрав в трёх играх 7 очков и теперь в полуфинале турнира сразятся со сборной Мексики. | http://soccernews.ru