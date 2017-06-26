Сборная Германии стала самой бьющей командой группового этапа Кубка Конфедераций

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Сборная Германии стала самой бьющей командой группового этапа Кубка Конфедераций

Сборная Германии стала самой бьющей командой группового этапа Кубка Конфедераций, сообщают российские СМИ.

В среднем за матч подопечные Йоахима Лёва наносили по воротам соперника 14,7 ударов.

Напомним, что немцы выиграли свою группу, набрав в трёх играх 7 очков и теперь в полуфинале турнира сразятся со сборной Мексики. | http://soccernews.ru

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Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
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