Сборная Германии теряет Ройса

Фото: инстаграм Ройса/Автор неизвестен

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Марко Ройс не примет участие в игре отбора к ЧМ-2022 года с командой Исландии.

Данную информацию уже подтвердил главный тренер бундестим Ханс-Дитер Флик.

По информации специалиста, у Ройса проблемы с коленом. Флик также сказал, что травма не носит серьезного характера, но против Исландии нападающий не сыграет.

Игра Исландия — Германия пройдет 8 сентября.

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