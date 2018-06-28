Сборная Германии в 2018 году выиграла всего два матча из семи

В рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Германии проиграла Южной Корее со счётом 0:2.

В общей сложности "Бундестим" в 2018 году сыграла семь матчей, в которых одержала всего две победы.

Немцы брали верх только в товарищеской встрече с Саудовской Аравией (2:1) и в поединке мундиаля против Швеции (2:1).

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