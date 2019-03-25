Отмашка за Лигу Наций: сборная Германии в фантастическом матча вырвала 3 балла из рук Нидерландов
В центральном матче второго тура квалификации на Евро-2020 столкнулись команды, которые подарили настоящий триллер в недавнем групповом этапе Лиги Наций – Нидерланды и Германия. Однако, триллер получился в немецкой встрече, а здесь – на "Йоханн Кройфф Арене" – "оранжевые" и вовсе разгромили своих соперников со счетом 3:0. В первом туре квалификации Голландия без проблем обыграла белорусов и обозначила себя в статусе фаворита, в то время как немцы первый тур пропускали, но успели напустить на себя всех возможных критически настроенных "собак", которые были готовы порвать Лева и его Бундестим. Незадолго до начала отборочной кампании главный тренер сборной Германии объявил, что больше не будет вызывать в сборную троих игроков "Баварии" – Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга. На этом фоне был сыгран откровенно неудачный "товярняк" с национальной командой Сербии (1:1), который поставил под вопрос функционирование немецкой системы футбола в целом. Как следствие, битва с Нидерландами воспринималась как шанс доказать, что "европейский локомотив" все еще на ходу.
Именно Германия начала матч более активно, и уже на 3 минуте имела шанс открыть счет. Лерой Сане прорвался к чужой штрафной с левого края и покатил мяч низом в район дуги, где уже располагался Гнабри. Вингер "Баварии" мощно пробил под перекладину, но Яспер Силлесен успел выставить руки и выручить свою команду. Однако, гола пришлось ждать недолго. На 15 минуте Нико Шульц прорвался по левому флангу и выдал прострел на Сане. Вингер "Манчестер Сити" воспользовался ошибкой защитников (которые в первом тайме часто ловили мышей), первым касанием прокинул мяч себе на ход, а вторым ударил в дальний угол; Силлесен остался не у дел – 0:1.
После пропущенного гола Нидерланды завелись и имели 2 очень хороших момента, чтобы сравнять счет. На 25 минуте Раян Бабель получил передачу на линии штрафной после скидки Квинси Промеса, сместился немного вглубь и сильно пробил в дальний угол. Игровой снаряд летел в створ, но Мануэль Нойер перевел его на угловой. Буквально через 2 минуты голландский полузащитник "Фулхэма" организовал еще один убойный момент. После подачи с правого фланга Бабель первым касанием пробил с линии вратарской, но "кожаный снаряд" пошел прямо в Нойера, и вратарь "Баварии" его забрал. А на 34 минуте все старания Голландцев и вовсе были перечеркнуты. Рюдигер выдал длинную передачу на чужую половину поля на ход Гнабри, вингер подхватил мяч на фланге, сместился ближе к центру, несколько раз поймав на замахе Вирджила Ван Дейка, и пробил из-за пределов штрафной – игровой снаряд залетел точно в дальнюю "девятку", 0:2. Более того, до перерыва Сане и вовсе мог делать счет неприличным, но, выйдя один на один с голкипером, не смог пробить акцентировано и испортил хороший момент.
Во втором тайме подопечные Рональда Кумана забили быстрый гол и полностью перевернули игру. На 48 минуте осада чужих ворот привела к угловому с левого фланга, после розыгрыша которого мяч получил Депай и навесил на линию вратарской, где расторопней всех оказался Де Лигт. Защитник "Аякса" подставил голову и отправил "ядро" в дальний угол – 1:2. В этот момент в воздухе запахло сценарием последнего матча этих команд в Лиге Наций, и не напрасно. На 63 минуте Мемфис Депай получил мяч в штрафной, собрал на себе двоих защитников, с титаническими усилиями на развороте поставил их в позицию полуприседа, разыграл стенку с Вейналдумом и первым касанием пробил в ближний угол с района 11-метровой отметки – 2:2.
И все же Германия смогла вырвать победу после откровенно среднего второго тайма. На 90 минуте немцы разыграли отличную комбинацию на фланге, Гюндоган запустил Ройса в прорыв по левому флангу штрафной, тот оценил ситуацию и прострелил на совершенного свободно Шульца, который первым касанием с семи метров вогнал игровой снаряд точно в угол – 2:3. Бундестим снова провела два разных тайма, но в итоге догнала Нидерландов в турнирной таблице группы "С", имея игру в запасе. Ну а в лидерах Северная Ирландия, которая выиграла 2 матча из двух на старте.
Нидерланды – Германия – 2:3
Голы: Сане, 15 – 0:1; Гнабри, 34 – 0:2; Де Лигт, 48 – 1:2; Депай, 63 – 2:2; Шульц, 90 – 2:3
Нидерланды: Силлесен – Дюмфрис, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд – Де Роон (Л. Де Йонг), Ф. Де Йонг, Вейналдум – Промес, Бабель (Бергвейн, 46), Депай.
Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Рюдигер – Керер, Киммих, Кроос, Горецка (Гюндоган, 70), Шульц – Сане, Гнабри (Ройс).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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